Главные новости за 1 августа. Кавказ

Ставропольские сельхозпроизводители почти на четверть снизили активность в части приобретения новой агротехники: за январь–июль 2026 года в регионе было инициировано лишь 24 закупочные процедуры против 31 за тот же срок годом ранее. Динамика составила минус 22,6%. Соответствующие данные опубликовало издание «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки ТендерПро.

В краевом центре стартовала сезонная реализация бахчевых культур: городские власти организовали 11 специализированных торговых площадок с арбузами и дынями местного производства, работа которых продолжится до конца сентября, сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

Северо-Кавказский филиал ФГБУ ЦОК АПК в ходе государственного мониторинга зернового урожая обследовал 15,3 тыс. тонн твердой пшеницы, заготовленной в Ставропольском крае с начала жатвы по 27 июля 2026 года. Промежуточные итоги государственного мониторинга зерна на Ставрополье зафиксировали высокую долю продовольственной твердой пшеницы в структуре нынешнего урожая, следует из данных ФГИС «Зерно».

Минтранс Дагестана обозначил сроки окончания дорожных работ на подъезде к Карадахской теснине — природному каньону, ежегодно привлекающему тысячи путешественников. Согласно информации пресс-службы ведомства, строители рассчитывают сдать объект в сентябре 2027 года.

Кисловодск готовится к появлению на городских маршрутах электротакси — власти курорта совместно с экспертами обсудили практическую реализацию проекта ЭлектроСфераКисловодск, в центре которого — электромобиль, оснащенный голосовым помощником и поддерживающий как стандартную, так и ускоренную зарядку, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. В качестве презентации показала китайскую модель UMO 5, которую, как пишет drom, как и другую продукцию из Поднебесной, локализуют посредством крупноузловой сборки на заводе «Москвич».

Министерство энергетики Казахстана официально опровергло циркулирующие в ряде изданий сообщения о полном прекращении деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, уточнив, что приостановка транспортировки нефти, введенная 31 июля, носит временный характер, тогда как накопление сырья в резервуарном парке продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Персональное благосостояние члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова достигло отметки $10,8 млрд — с начала текущего года прирост составил $358 млн. Данные приводит РБК со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index, методология которого строится на текущих биржевых котировках публичных активов, принадлежащих фигурантам списка.

Этим летом рынок труда Ставропольского края пополнился 2 700 позициями с ежемесячным вознаграждением от 200 тыс. руб.: большинство из них доступны соискателям без профильного диплома, однако практически без исключений требуют подтвержденного трудового стажа, пишет «Российская газета».