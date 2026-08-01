Два пассажира погибли при лобовом столкновении под Буйнакском

Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате крупного ДТП, которое произошло днем 1 августа на автодороге Махачкала — Верхний Гуниб в Буйнакском районе Дагестана. По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла около 15:00 на 45-м км региональной трассы, соединяющей Махачкалу с горными районами республики. Об этом сообщают пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан и региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: госавтоинспекция Дагестана Фото: госавтоинспекция Дагестана

По данным полиции, 24-летний житель Махачкалы за рулем автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу для обгона. Во время маневра иномарка столкнулась с двигавшейся навстречу LADA Priora, которой управлял 35-летний житель Буйнакского района. Основной версией причин аварии следователи называют нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Окончательные выводы сделают после проведения процессуальной проверки и необходимых экспертиз.

Самые тяжелые последствия пришлись на пассажиров отечественного автомобиля. На месте происшествия от полученных травм погибли двое 24-летних жителей Махачкалы, находившихся в салоне LADA Priora. Водитель «Приоры» и водитель Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили обоих мужчин в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Информации об их состоянии МВД пока не публиковало.

Трасса Махачкала — Верхний Гуниб остается одной из наиболее загруженных региональных дорог Дагестана. Она связывает столицу республики с Буйнакским, Гунибским и рядом других горных районов, поэтому интенсивность движения на отдельных участках остается высокой, особенно в выходные дни. Именно на этой дороге в течение 2026 года уже произошло несколько тяжелых аварий со смертельным исходом. Так, в феврале на 25-м км трассы водитель LADA Granta также выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с двумя автомобилями, погибнув на месте. В марте на 30-м км этой же дороги водитель LADA Granta, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу Mercedes-Benz, в результате чего погибли два человека. В июне на 56-м км трассы смертельные травмы получил 11-летний велосипедист после столкновения с автомобилем LADA Priora.

Станислав Маслаков