На Ставрополье нашли 2,7 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

Этим летом рынок труда Ставропольского края пополнился 2 700 позициями с ежемесячным вознаграждением от 200 тыс. руб.: большинство из них доступны соискателям без профильного диплома, однако практически без исключений требуют подтвержденного трудового стажа, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

На протяжении мая и июня 2026 года на платформе появились либо прошли актуализацию около 2 700 объявлений о найме от работодателей Ставропольского края с заявленным окладом не ниже 200 тыс. руб. Каждое шестое из них — 17% — предполагает вахтовый режим занятости.

Среди конкретных примеров выделяется предложение для сварщика, готового выехать в Красноуральск: наниматель гарантирует 360 тыс. руб. чистыми ежемесячно, берет на себя транспортные расходы, обеспечивает трехразовое питание и место в общежитии. Компания из Минеральных Вод, в свою очередь, готова предложить опытному водителю-экспедитору доход до 200 тыс. руб. в месяц с дополнительной выплатой суточных.

Наиболее щедрые условия оплаты труда в регионе сегодня формируют предприятия строительного и девелоперского секторов, промышленного производства, транспортно-логистической отрасли, а также компании, работающие в сфере сбыта и клиентского сервиса.

Примечательно, что диплом об образовании при трудоустройстве на хорошо оплачиваемые должности всё реже становится определяющим критерием. В 68% случаев работодатели либо не выдвигали требований к академической подготовке кандидата, либо не обозначали её как приоритетное условие отбора. Высшее образование оставалось обязательным лишь для 29% подобных позиций, среднее профессиональное — для 7%.

Иначе обстоит дело с профессиональным стажем: здесь планка остается высокой. Практически все высокодоходные вакансии предполагают наличие реального опыта работы. Почти половина таких предложений рассчитана на специалистов с практикой до трех лет, каждое четвёртое — до шести лет. Для соискателей без трудового багажа открыты лишь 21% объявлений данной категории.

В профессиональном разрезе в числе наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых специальностей лидируют руководители производственных участков, менеджеры по продажам и взаимодействию с клиентами, а также представители рабочих специальностей — водители, сварщики, операторы машин и разнорабочие.

Станислав Маслаков