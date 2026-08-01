На Ставрополье нашли 2,7 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей
Этим летом рынок труда Ставропольского края пополнился 2 700 позициями с ежемесячным вознаграждением от 200 тыс. руб.: большинство из них доступны соискателям без профильного диплома, однако практически без исключений требуют подтвержденного трудового стажа, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные hh.ru.
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ
На протяжении мая и июня 2026 года на платформе появились либо прошли актуализацию около 2 700 объявлений о найме от работодателей Ставропольского края с заявленным окладом не ниже 200 тыс. руб. Каждое шестое из них — 17% — предполагает вахтовый режим занятости.
Среди конкретных примеров выделяется предложение для сварщика, готового выехать в Красноуральск: наниматель гарантирует 360 тыс. руб. чистыми ежемесячно, берет на себя транспортные расходы, обеспечивает трехразовое питание и место в общежитии. Компания из Минеральных Вод, в свою очередь, готова предложить опытному водителю-экспедитору доход до 200 тыс. руб. в месяц с дополнительной выплатой суточных.
Наиболее щедрые условия оплаты труда в регионе сегодня формируют предприятия строительного и девелоперского секторов, промышленного производства, транспортно-логистической отрасли, а также компании, работающие в сфере сбыта и клиентского сервиса.
Примечательно, что диплом об образовании при трудоустройстве на хорошо оплачиваемые должности всё реже становится определяющим критерием. В 68% случаев работодатели либо не выдвигали требований к академической подготовке кандидата, либо не обозначали её как приоритетное условие отбора. Высшее образование оставалось обязательным лишь для 29% подобных позиций, среднее профессиональное — для 7%.
Иначе обстоит дело с профессиональным стажем: здесь планка остается высокой. Практически все высокодоходные вакансии предполагают наличие реального опыта работы. Почти половина таких предложений рассчитана на специалистов с практикой до трех лет, каждое четвёртое — до шести лет. Для соискателей без трудового багажа открыты лишь 21% объявлений данной категории.
В профессиональном разрезе в числе наиболее востребованных и хорошо оплачиваемых специальностей лидируют руководители производственных участков, менеджеры по продажам и взаимодействию с клиентами, а также представители рабочих специальностей — водители, сварщики, операторы машин и разнорабочие.