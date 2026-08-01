Мисс Екатеринбург стала Варвара Шеховцова

Мисс Екатеринбург была выбрана Варвара Шеховцова. Церемонию награждения провели в рамках празднования Дня города в Историческом сквере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Варвара Шеховцова

Фото: Сайт конкурса «Мисс Екатеринбург» Варвара Шеховцова

Фото: Сайт конкурса «Мисс Екатеринбург»

Победительница учится в УрФУ на специальности «Мировая экономика и международный бизнес». Ей 20 лет, 11 лет она занималась народными танцами.

Вице-мисс и «Мисс зрительских симпатий» стала Мария Агзамова. Второй вице-мисс признана Анастасия Бельтюкова.

В конкурсе участвовали девушки, подавшие заявки и прошедшие отбор. Обязательные требования — рост от 165 см и возраст от 18 до 25 лет. Помимо этого, девушка обязательно должна быть не замужем.

В финал вышли 18 девушек. В течение полутора месяцев участницы готовились к конкурсу: занимались спортом, танцами, ходили к психологу и тренировали навыки дефилирования.

Призом в конкурсе станет поездка в Китай. Победительница отправится в Пекин на Китайскую международную неделю моды (China Fashion Week).

Анна Капустина