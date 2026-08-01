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Турпоток в Анапу превысил 1,3 млн человек

Туристический поток в Анапу с начала 2026 года превысил 1,3 млн человек, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По ее данным, более 1 млн гостей воспользовались услугами объектов организованного размещения, около 40 тыс. человек отдохнули в детских оздоровительных учреждениях, еще порядка 250 тыс. туристов посетили Анапу в формате однодневных поездок.

На 1 августа в городе работает около 1,6 тыс. средств размещения. В настоящее время на курорте находятся свыше 180 тыс. отдыхающих, а средняя загрузка санаторно-курортных объектов составляет 82%.

По словам Светланы Масловой, курортный сезон в Анапе продолжается в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков

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