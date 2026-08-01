В Дагестане один населенный пункт по-прежнему остается без транспортного сообщения

Три волны непогоды, накрывшие Республику Дагестан 8, 16 и 19 июля 2026 года, повлекли за собой серьёзные разрушения на дорогах регионального и межмуниципального значения. Согласно оперативным данным на 10:00 1 августа, без какой-либо связи с внешним миром остается один населенный пункт в одном из муниципальных образований республики, сообщает Дагестанавтодор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Дагестана Фото: Минтранс Дагестана

Наиболее ранним по времени стал инцидент в Гергебильском районе. В 16:00 8 июля 2026 года на региональной трассе Мамраш — Ташкапур — Араканский мост, на перегоне между отметками 200-го и 207-го километров, катастрофический подъем воды в реке Каракойсу разрушил дорожную полку на участке Кикуни — Красный мост. Автомобильное движение на данном направлении прервано, транспортные потоки переориентированы на запасной маршрут.

Связь с Гергебильским, Гунибским и Чародинским районами сейчас поддерживается через коридор Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Гуниб — Цуриб. Восстановительные работы начались 15 июля; на объекте задействовано 10 единиц специализированной техники.

На сутки позже, 9 июля в 12:00, на трассе Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка зафиксирована деформация пролетного строения моста на 133-м километре — в районе того же Красного моста. Переправа закрыта для проезда в превентивном порядке: аварийно-восстановительные работы запланированы на период после спада паводка и технического обследования промежуточной опоры.

Жители Хунзахского, Шамильского, Тляратинского районов и Бежтинского участка могут воспользоваться двумя объездными коридорами: Махачкала — Буйнакск — Временный посёлок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда, либо Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда.

В Тляратинском районе ситуация остается наиболее острой. Вследствие разрушения опоры и деформации пролетного строения местного моста сельский населённый пункт Талцух лишился транспортного сообщения полностью. В настоящее время специалисты занимаются доставкой необходимых стройматериалов и организацией временной переправы.

В Унцукульском районе на дороге Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост, конкретно на участке Шамилькала — Временный посёлок, транспорт пропускается по временной схеме исключительно в ночной период — с 18:00 до 08:00.

На всех прочих повреждённых участках республиканской дорожной сети аварийно-восстановительные бригады продолжают работу в штатном режиме. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана рекомендует жителям и туристам принять во внимание действующие ограничения и заблаговременно скорректировать маршруты передвижения.

Станислав Маслаков