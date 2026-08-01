Маневровый локомотив протаранил легковушку на переезде в Кабардино-Балкарии

Утром на железнодорожном переезде Северо-Кавказской магистрали в Кабардино-Балкарской Республике произошло столкновение маневрового локомотива с легковым автомобилем — машинист состава предпринял экстренное торможение, однако предотвратить аварию не смог, сообщает пресс-служба СКЖД.

Инцидент зафиксирован сегодня в 10:35 на переезде, расположенном между станциями Солдатская и Шарданово Северо-Кавказской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на рельсы непосредственно перед движущимся маневровым локомотивом, не оценив дистанцию до приближающегося состава.

Машинист немедленно задействовал экстренное торможение, однако сократить тормозной путь до безопасной величины оказалось невозможным — столкновения избежать не удалось.

По предварительным сведениям, никто из участников происшествия травм не получил. Работа остального железнодорожного транспорта на данном направлении нарушена не была — движение по перегону продолжилось в штатном режиме.

Представители Северо-Кавказской железной дороги в очередной раз обратились к автомобилистам с напоминанием о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей и проявлять повышенную осторожность на переездах.

Подобные происшествия на переездах СКЖД фиксируются с тревожной периодичностью. В частности, 3 января на перегоне Муртазово — Эльхотово под колеса пассажирского экспресса Москва — Владикавказ попал легковой автомобиль: водитель въехал на нерегулируемый переезд перед идущим на полном ходу составом. Машинист также применил экстренное торможение, но предотвратить удар было уже невозможно. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Поезд, не допустив схода с рельсов, после технического осмотра продолжил следование по маршруту. Проверку обстоятельств той трагедии инициировала Южная транспортная прокуратура.

Станислав Маслаков