Синоптик рассказала о температуре воды на курортах Кубани

Температура воды в Черном и Азовском морях на российских курортах сохраняется в пределах 20–26 градусов, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По ее данным, наиболее прохладная вода отмечается в районе Анапы — около 20 градусов. В Калининграде, Алуште и Туапсе температура составляет 21 градус, в Евпатории — 22 градуса. В Ялте, Геленджике и Ейске вода прогрелась до 24 градусов, в Феодосии — до 25, а в Сочи — до 26 градусов.

При этом в отдельных районах Краснодарского края температура воды за последние дни немного снизилась. Как пояснила специалист, это связано с сохранением температуры воздуха около климатической нормы или ниже нее, а также с прошедшими дождями.

Вячеслав Рыжков