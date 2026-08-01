Два человека пострадали в результате ночного ДТП в Новороссийске

В Новороссийске в ночь на 1 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое мужчин оказались заблокированы в деформированном автомобиле. Об этом сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для извлечения пострадавших спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент и разрезать кузов машины. После деблокирования мужчин передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вячеслав Рыжков