Аграрии Ставрополья в 2026 году сократили закупки сельхозтехники на 22%

Ставропольские сельхозпроизводители почти на четверть снизили активность в части приобретения новой агротехники: за январь–июль 2026 года в регионе было инициировано лишь 24 закупочные процедуры против 31 за тот же срок годом ранее. Динамика составила минус 22,6%. Соответствующие данные опубликовало издание «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу электронной торговой площадки ТендерПро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ставропольский показатель практически совпал с общероссийским трендом. По расчётам аналитиков ТендерПро, совокупный объем тендеров на агромашины в стране за семь месяцев 2026 года просел в среднем на 22,1% к уровню аналогичного периода 2025-го.

Эксперты называют несколько ключевых факторов, определивших охлаждение рынка. Прежде всего — высокая стоимость заемного финансирования, делающая кредитные схемы покупки техники малопривлекательными. Дополнительное давление оказали сжатие мер государственной поддержки отрасли и снижение общей маржинальности агробизнеса. В таких условиях хозяйства переориентировались на поддержание работоспособности уже имеющегося парка машин: по данным ТендерПро, за первые четыре месяца 2026 года количество тендеров на ремонтные работы выросло на 22,7%, а закупки комплектующих и расходных материалов увеличились на 18,4% относительно января–апреля 2025-го.

Вместе с тем позиции края в национальном рейтинге остаются достаточно весомыми. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ранее сообщал, что в 2026 году региональные агропредприятия пополнили машинный парк на 322 единицы техники общей стоимостью 1,5 млрд руб. По этому показателю Ставрополье вошло в десятку наиболее активных регионов России в сфере технического переоснащения сельского хозяйства.

Станислав Маслаков