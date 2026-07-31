Главные новости за 31 июля. Кавказ

На сайте госзакупок опубликованы сведения о шести открытых конкурсах на строительство автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала в Дагестане. Речь идёт о первом, втором, третьем, четвёртом, шестом и седьмом этапах возведения участка северного обхода Махачкалы. Суммарная стоимость всех шести контрактов составляет 21,2 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года посещаемость пекарен в Ставропольском крае упала на 8%, кафе — на 10%, кофеен — на 11%, заведений фастфуда — на 13%. Такие данные «РБК Кавказ» предоставила пресс-служба IT-компании «Эвотор». В Ростовской области трафик в пекарнях снизился на 9%, в кафе, кофейнях и фастфуд-точках — на 11%. Обороты кафе в регионе снизились на 3%, кофеен — на 13%, фастфуда — на 4%, пекарен — на 3%. На Ставрополье оборот пекарен сократился на 7%, кафе — на 15%, точек фастфуда — на 8%. Незначительный рост зафиксирован только у кофеен — на 1%.

Во втором квартале 2026 года в Ставропольском крае средняя ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась на 1 п.п. — до 13,38%. Таковы данные исследования сервиса еКредит (входит в Авто.ру). Уровень одобрения заявок достиг 62%, увеличившись по сравнению с первым кварталом на 2 п.п., средняя сумма кредита составила 1,61 млн руб. Наиболее заметным изменением стало падение средней ставки: с 14,41% в первом квартале до 13,38% во втором. Средняя стоимость нового автомобиля, приобретаемого в кредит, в регионе составила 2,33 млн руб.

Издание «Коммерсантъ-Кавказ» вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации Ставропольского края по итогам первых шести месяцев 2026 года. Рейтинг подготовлен аналитической компанией «Медиалогия» на основе индекса цитируемости (ИЦ).

Закупочные цены на зерно в южных регионах России в этом сезоне опустились до уровня себестоимости, а в ряде хозяйств — ниже нее. Опрошенные «Ъ» сельхозпроизводители связывают ситуацию с ограничениями экспортной логистики, переполнением внутреннего рынка и продолжающимся ростом затрат на производство. По их оценке, сложившаяся конъюнктура уже вынуждает предприятия сокращать инвестиции и может негативно сказаться на подготовке к следующей посевной кампании.

Экспортная пошлина на зерно в условиях нынешней рыночной конъюнктуры фактически утратила свое регулирующее значение и должна быть отменена. Такое мнение «Ъ-Кавказ» высказал руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко.

Городские власти Ставрополя обозначили 27 территорий, на которых средства индивидуальной мобильности окажутся под полным запретом, одновременно определив около 250 точек для организации цивилизованных парковок арендных самокатов, сообщила пресс-служба администрации краевого центра.