Роспотребнадзор Дагестана оштрафовал ресторан «Барракуда» за кальяны

Владелец ресторана «Барракуда» получил два административных штрафа на общую сумму 60 тыс. руб. за продажу кальянов посетителям непосредственно в общем зале заведения — нарушение зафиксировали сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан

Управление Роспотребнадзора привлекло индивидуального предпринимателя, которому принадлежит ресторан «Барракуда», к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства. Поводом для разбирательства послужили материалы, собранные сотрудниками МВД в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия.

В ходе проверки стражи порядка зафиксировали, что кальяны предлагались гостям заведения прямо в общем зале — что прямо противоречит требованиям Федерального закона № 15-ФЗ. Собранные доказательства были направлены в территориальное подразделение Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.

По итогам изучения переданных материалов надзорное ведомство вынесло в отношении предпринимателя два отдельных постановления о наложении административных взысканий. Совокупный размер штрафов составил 60 тыс. руб.

Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» категорически запрещает курение табака, использование кальянов и электронных курительных устройств в помещениях предприятий общественного питания. За несоблюдение требований к знакам о запрете курения и нарушение регламента организации специально отведенных зон предусмотрена ответственность по статье 6.25 КоАП РФ.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контроль за соблюдением антитабачного законодательства в заведениях общепита остается в числе приоритетных направлений надзорной деятельности ведомства.

Станислав Маслаков