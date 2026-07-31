Ставрополье получит федеральные деньги на защиту Невинномысска от реки Кубань

Минприроды Ставропольского края дорабатывает проектную документацию по стабилизации береговой линии Кубани в Невинномысске, где обрушение грунта угрожает жилым кварталам и объектам государственной инфраструктуры — потенциальный ущерб от возможной катастрофы специалисты оценивают более чем в 1 млрд руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Региональное министерство природных ресурсов Ставрополья ведет корректировку проектной документации, предусматривающей защиту берегов Кубани от разрушения. Поводом для пересмотра проекта послужили результаты натурного обследования проблемных участков реки, которое сотрудники ведомства провели совместно с представителями Кубанского бассейнового водного управления.

По итогам инспекции в Невинномысске выявлены критически опасные зоны, где активное разрушение береговой полосы создаёт прямую угрозу подтопления и обвала для жилых строений и учреждений, находящихся в государственной собственности. Предварительные расчеты показывают: в случае чрезвычайной ситуации совокупный материальный ущерб превысит отметку в 1 млрд руб.

Первоочередным объектом противоаварийных работ определён береговой участок в районе улицы Фрунзе — именно здесь фиксируется наиболее интенсивная деградация береговой линии. В период до 2030 года запланировано последовательное проведение аналогичных мероприятий на улицах Социалистическая, Торговая и Трудовая.

Завершить корректировку проекта планируется к ноябрю 2026 года. После этого пакет документов будет передан в Росводресурсы для прохождения процедуры согласования и привлечения федерального финансирования. Ход реализации проекта находится под личным контролем губернатора Ставропольского края.

Станислав Маслаков