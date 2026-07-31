Главные новости за 31 июля: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Правительство Воронежской области установило верхние пределы разовых региональных выплат за поврежденный или утраченный в результате атаки ВСУ автомобиль. Они составляют 100 тыс. или 400 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арестованные топ-менеджеры белгородской группы компаний «Эфко» не признают вину в хищениях.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы фракции «Единой России» в гордуме Воронежа Романа Жогова было отклонено из-за позиции прокуратуры.

Депутаты лишили экс-владельца «Завкома» Владимира Артемова звания почетного гражданина Тамбовской области.

Александр Колесов назначен заместителем мэра Липецка по экономике.

За первые шесть месяцев 2026 года в Орловской области собрали 6,8 млн руб. туристического налога.

Имущество тамбовского мясоптицекомбината «Первомайский» пытаются продать за 75,3 млн руб.

Председателем совета ректоров высших учебных заведений Курской области был избран ректор Курского государственного аграрного университета Александр Мусьял.

В Липецке организатора убийств двух одиноких москвичей ради их квартир Сергея Кима приговорили к 20 годам лишения свободы.

Алина Морозова