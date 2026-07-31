В Ставрополе 27 территорий станут запретными для электросамокатов
Городские власти Ставрополя обозначили 27 территорий, на которых средства индивидуальной мобильности окажутся под полным запретом, одновременно определив около 250 точек для организации цивилизованных парковок арендных самокатов, сообщила пресс-служба администрации краевого центра.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Мэр Ставрополя Иван Ульянченко пояснил, что принятые меры направлены на устранение хаотичного присутствия арендного транспорта на тротуарных дорожках, автобусных остановках и газонах. По его словам, параллельно с введением ограничений для передвижения сформирована сеть из порядка 250 специализированных стоянок — это призвано упорядочить инфраструктуру микромобильности и повысить безопасность горожан в местах массового отдыха.
В список территорий с полным ограничением вошли наиболее востребованные у жителей и туристов локации: площадь Ленина, Центральный парк и парк Победы, Крепостная гора, Александровская и Генерала Ермолова площади, акватории Комсомольского озера и Пионерского пруда, площадь 200-летия, сквер Героев России, площадь Святого князя Владимира, Тропа здоровья в Таманском лесу, мемориальный комплекс Холодный родник, а также пешеходный отрезок проспекта Октябрьской Революции и ряд других знаковых мест города.
Введение ограничений подкреплено региональной административной ответственностью: в Ставропольском крае уже действуют санкции за несоблюдение правил эксплуатации и стоянки СИМ. Нарушителям — физическим лицам грозит штраф в диапазоне от 3 до 4 тыс. руб., тогда как для организаций предусмотрено взыскание от 20 до 30 тыс. руб.
Ужесточение городской политики в отношении электросамокатов происходит на фоне тревожной аварийной статистики: в первом квартале 2026 года на дорогах Ставропольского края зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности — почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года, рост составил 77,8%.