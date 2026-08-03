В Черноземье 4 августа ожидается жаркая, солнечная и дождливая погода, до +32°C

Во вторник, 4 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и солнечная погода. В некоторых районах возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +18°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем — +32°C, вечером опустится до +28°C, а ночью — до +21°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром ожидается +23°C, днем — +29°C, вечером будет +26°C, ночью — +22°C. Ветер до 2 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

В Курске утром температура составит +22°C, днем поднимется до +30°C, вечером будет +26°C, ночью температура опустится до +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром будет +22°C, днем температура составит +28°C, вечером — +25°C, а ночью она опустится до +20°C. Ветер до 2 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

В Орле утром ожидается +21°C, днем — +27°C, вечером — +25°C, а ночью температура понизится до +18°C. Ветер до 3 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

В Тамбове утром температура воздуха составит +22°C, днем поднимется до +28°C, вечером опустится до +25°C, а ночью составит +19°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова