В Черноземье 3 августа ожидается жаркая и солнечная погода, до +31°C

В понедельник, 3 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и солнечная погода. В некоторых районах возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +19°C до +31°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +23°C, днем — +30°C, вечером опустится до +28°C, а ночью — до +19°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром ожидается +25°C, днем — +31°C, вечером будет +28°C, ночью — +21°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +23°C, днем поднимется до +30°C, вечером будет +27°C, ночью температура опустится до +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром будет +24°C, днем температура составит +30°C, вечером — +26°C, а ночью она опустится до +21°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +23°C, днем — +28°C, вечером — +24°C, а ночью температура понизится до +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит +25°C, днем поднимется до +30°C, вечером опустится до +25°C, а ночью составит +20°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова