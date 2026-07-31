В Усть-Джегуте мужчина погиб в перестрелке

В Карачаево-Черкесии следователи СК России возбудили уголовное дело против троих жителей республики, обвиняемых в вооруженном нападении на автомобиль с пассажирами в Усть-Джегуте: один человек погиб, двое госпитализированы, один подозреваемый задержан, остальные объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба СУ СК по КЧР.

Трагедия на ночной дороге Усть-Джегуты обернулась масштабной следственной операцией: Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике инициировал уголовное производство в отношении троих местных жителей сразу по нескольким статьям — убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушение на лишение жизни двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконное обращение с огнестрельным оружием (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Согласно материалам расследования, инцидент произошел поздней ночью 28 июля. Трое обвиняемых передвигались на автомобиле по улице Богатырева в городе Усть-Джегута. Поравнявшись с другой машиной, в которой ехали трое граждан, нападавшие открыли прицельный огонь из автоматического огнестрельного оружия — предположительно, на почве давнего личного конфликта. Один из находившихся в обстрелянном транспортном средстве мужчин скончался от полученных ранений. Двое других пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Сразу после нападения все трое причастных покинули место событий и скрылись.

Благодаря скоординированным действиям следователей регионального управления СК и оперативников республиканского МВД одного из фигурантов удалось задержать в короткие сроки. Ему официально предъявлены обвинения по всем вменяемым эпизодам. Следствие намерено направить в суд ходатайство об аресте задержанного до вынесения приговора. Двое других участников нападения по-прежнему остаются на свободе: их объявили в федеральный розыск.

Следственные действия по данному делу продолжаются: специалисты работают над восстановлением полной картины произошедшего, формируют и закрепляют доказательную базу. Параллельно ведется активный поиск беглецов с целью их задержания и привлечения к ответственности.

Станислав Маслаков