Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 3 августа

Австралийский доллар 55,8630
Английский фунт 106,6800
Белорусский рубль 27,3466
Гонконгский доллар* 10,1292
Дирхам ОАЭ 21,6375
Доллар США 79,4637
Евро 91,1925
Индийская рупия** 83,3210
Казахстанский тенге** 16,7422
Канадский доллар 56,7031
Китайский юань 11,7694
СДР 108,1302
Сингапурский доллар 61,8973
Турецкая лира* 16,7751
Украинская гривна* 17,8012
Шведская крона* 82,8285
Швейцарский франк 98,5413
Японская иена** 49,4669

*За 10. **За 100.