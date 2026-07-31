Черноземье 31.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 1–2 августа Австралийский доллар 55,8630 Английский фунт 106,6800 Белорусский рубль 27,3466 Гонконгский доллар* 10,1292 Дирхам ОАЭ 21,6375 Доллар США 79,4637 Евро 91,1925 Индийская рупия** 83,3210 Казахстанский тенге** 16,7422 Канадский доллар 56,7031 Китайский юань 11,7694 СДР 108,1302 Сингапурский доллар 61,8973 Турецкая лира* 16,7751 Украинская гривна* 17,8012 Шведская крона* 82,8285 Швейцарский франк 98,5413 Японская иена** 49,4669 *За 10. **За 100.