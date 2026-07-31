В Северной Осетии водитель самосвала погиб на дороге в Кармадон

В Пригородном районе Северной Осетии днем 31 июля произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля SHACMAN. По предварительным данным МВД по республике, авария случилась в 12:50 на автодороге Гизель—Кармадон—Даргавс—Дзуарикау. За рулем самосвала находился водитель 1992 года рождения. Во время движения он потерял контроль над машиной, после чего грузовик врезался в барьерное ограждение, а затем столкнулся со скальным массивом. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по РСО-А Фото: пресс-служба ГУ МВД по РСО-А

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МВД. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Официально информация о наличии других участников ДТП, а также о пострадавших не подтверждалась. Предварительная версия ведомства сводится к тому, что грузовой автомобиль самостоятельно совершил наезд на дорожное ограждение, после чего его отбросило на скалу.

Трасса Гизель—Кармадон—Даргавс—Дзуарикау относится к числу наиболее сложных горных дорог Северной Осетии. Она соединяет Владикавказ с Кармадонским ущельем, Даргавсом и рядом высокогорных населенных пунктов, а также служит одним из основных туристических маршрутов республики. Значительная часть дороги проходит вдоль крутых склонов и оборудована металлическими барьерными ограждениями. В настоящее время на нескольких участках продолжается масштабная реконструкция магистрали. Дорожники расширяют полотно, укрепляют откосы, возводят подпорные стены для защиты от оползней, камнепадов и снежных лавин, строят четыре новых моста и прокладывают 38 водопропускных труб. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На отдельных отрезках движение транспорта сохраняется, однако периодически вводятся временные ограничения, связанные со строительством.

Дорога уже неоднократно становилась местом серьезных аварий. Так, в июле на 18-м километре этой же трассы водитель автомобиля Lada Priora съехал с проезжей части и врезался в скалу, получив тяжелые травмы.

Станислав Маслаков