Главные новости за 31 июля. Новороссийск

Сотрудники Новороссийской таможни выявили незаконный вывод денежных средств за рубеж на сумму 121,7 млн руб. По данным ведомства, к схеме причастна компания из Московского региона, заявлявшая о деятельности в сфере оптовой торговли фруктами и овощами.

На Кубани под контролем Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров из Нидерландов, запрещенных к ввозу в Россию.

Краснодарский краевой суд отменил постановление Приморского районного суда Новороссийска о привлечении ООО «Терра-Н» к административной ответственности по ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ и назначении штрафа в размере 500 тыс. руб.

В отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова могут подать антикоррупционный иск об изъятии имущества. Материалы о его активах и активах родственников по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова направлены в прокуратуру.

В Новороссийске власти помогают жителям оформить права на 2656 гаражей и 2741 земельный участок под ними. Всего в городе насчитывается 183 гаражно-строительных кооператива, объединяющих 17 135 боксов.

В Новороссийске с начала 2026 года эвакуировали 4568 автомобилей за нарушения правил остановки и стоянки. Сейчас на специализированной стоянке находятся 262 машины.