Ставропольские аграрии заявили о пересмотре ставок по действующим льготным кредитам

Изменение условий льготного кредитования увеличило финансовую нагрузку на сельхозпредприятия Ставропольского края на фоне падения закупочных цен на зерно и роста себестоимости производства. Об этом «Ъ-Кавказ» заявил руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и глава сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», уборочная кампания на юге России проходит на фоне снижения закупочных цен на зерно, роста транспортных расходов и перебоев в экспортной логистике. По оценкам участников рынка, в ряде регионов зерно уже реализуется по цене ниже себестоимости, что ухудшает финансовое положение хозяйств.

По словам участников рынка, нынешний кризис отличается от предыдущих ценовых циклов. Помимо снижения закупочных цен и удорожания производства, финансовое положение хозяйств ухудшают изменения условий государственной поддержки. На этом фоне предприятия сокращают инвестиции, откладывают обновление техники и пытаются сохранить оборотные средства для подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону.

По словам Петра Коротченко, дополнительной проблемой стало изменение порядка субсидирования льготных кредитов. «С 8 июля банки начали пересчитывать ставки по уже заключенным кредитным договорам, ссылаясь на письмо Минсельхоза. Раньше государство субсидировало 70% ключевой ставки, теперь — 50%. В результате ставка по нашим льготным кредитам выросла с 6,2% до 9%»,— рассказал он.

По словам господина Коротченко, предприятия одновременно сталкиваются с ростом расходов практически по всем статьям затрат. «С одной стороны, сотрудники требуют повышения зарплат. Людей не хватает, и при дефиците кадров те, кто остается, хотят получать больше. Пайщики тоже рассчитывают на увеличение выплат. Наемные комбайнеры требуют повышения расценок, ссылаясь на подорожание запчастей. Перевозчики также просят увеличить тарифы — у них выросли расходы на запчасти и ГСМ. А с другой стороны, закупочные цены на зерно упали. Мы вынуждены идти на эти условия. Это уже не вопрос рентабельности»,— отметил руководитель хозяйства.

По его словам, при нынешних закупочных ценах сельхозпредприятиям становится все сложнее одновременно выполнять обязательства перед банками и поставщиками, платить налоги и своевременно выплачивать заработную плату. В этих условиях участники рынка считают необходимым пересмотреть условия льготного кредитования, а также принять дополнительные меры поддержки отрасли.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет».

Роман Лаврухин