На Ставрополье двое подростков госпитализированы на соревнованиях по парапланеризму

В Предгорном районе Ставропольского края в ходе соревнований по парапланеризму в воздухе столкнулись двое несовершеннолетних участников — оба получили травмы и были госпитализированы, по факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел 30 июля вблизи горы Джуца в селе Юца Предгорного района Ставропольского края. В момент выполнения полетных нормативов — в процессе набора высоты — двое юных спортсменов, участвовавших в соревнованиях по парапланеризму, столкнулись в воздухе и упали на горный склон. Оба подростка с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало возбуждение уголовного дела по двум статьям. Первая — часть 1 статьи 263 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушных судов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Вторая — пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ, касающийся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с аналогичными последствиями.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: степень соблюдения организаторами соревнований правил проведения полётов, а также надлежащий контроль за безопасностью участников в ходе мероприятия.

Парапланеризм относится к категории экстремальных видов спорта с повышенными требованиями к технике безопасности, особенно в части организации групповых полетов с участием несовершеннолетних. Инцидент у горы Джуца вновь ставит вопрос о стандартах проведения подобных соревнований и ответственности их устроителей.

Станислав Маслаков