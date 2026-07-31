Власти Новороссийска помогают жителям узаконить 2,6 тысячи гаражей

В Новороссийске власти помогают жителям оформить права на 2656 гаражей и 2741 земельный участок под ними. Всего в городе насчитывается 183 гаражно-строительных кооператива, объединяющих 17 135 боксов, многие из которых до сих пор юридически не оформлены, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правительство России ранее поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально программа должна была завершиться в сентябре 2026 года.

Гаражная амнистия позволяет оформить в собственность гараж и земельный участок под ним, в том числе если речь идет о металлическом гараже. Воспользоваться механизмом могут владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года — даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

При этом многие жители фактически остаются пользователями гаражей, не имея документов, подтверждающих право собственности. Для оформления необходимо предоставить документы, подтверждающие выделение участка под строительство или размещение гаража, а также сведения о дате его возведения. В частности, таким подтверждением может быть технический паспорт.

В администрации Новороссийска призывают не откладывать оформление прав на гаражи. После завершения процедуры собственникам придется платить налоги, однако неоформленные объекты могут быть признаны самовольными постройками.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске планируют заключить 291 дополнительное соглашение с арендаторами торгово-остановочных комплексов (ТОК) и нестационарных торговых объектов (НТО). На данный момент предпринимателям выдали 107 уведомлений. Документы обязывают предпринимателей соблюдать правила благоустройства, в том числе убирать прилегающую территорию в радиусе 20 м и устанавливать урны.

Анна Гречко