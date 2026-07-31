Фонд микрофинансирования Ставрополья подтвердил высший ранг МСП

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования вошел в число наиболее эффективных государственных микрофинансовых организаций России по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава краевого минэкономразвития Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Антона Доронина Фото: Telegram-канал Антона Доронина

По его словам, фонд улучшил результаты сразу по двум ключевым направлениям федерального ранжирования, которое ежегодно проводит Корпорация МСП. По оценке организации, показатель финансовой устойчивости фонда за год вырос на 9%, благодаря чему учреждение сохранило ранг «А», а эффективность деятельности увеличилась на 6%, что позволило получить максимальную категорию «Е+». По словам господина Доронина, положительная динамика сохраняется уже третий год подряд.

Ежегодное ранжирование государственных и муниципальных микрофинансовых организаций Корпорация МСП проводит в соответствии с приказом Минэкономразвития России. Система оценивает работу участников национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего бизнеса по нескольким десяткам количественных и качественных показателей, объединенных в блоки «Финансовая устойчивость», «Эффективность деятельности» и «Соответствие требованиям законодательства». При этом учитываются размер капитала, качество кредитного портфеля, уровень просроченной задолженности, рентабельность, объемы выдачи микрозаймов и другие параметры. В 2025 году методику ранжирования обновили приказом Минэкономразвития, однако сама система оценки сохранила трехблочную структуру.

По данным Корпорации МСП, в предыдущем рейтинге по итогам 2024 года максимальную оценку эффективности «Е+» получили 64 государственные микрофинансовые организации из 144 действовавших в стране, то есть менее половины участников системы.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте краевого фонда микрофинансирования, организация уже отражает действующий внутренний ранг «А» по финансовой устойчивости и «Е+» по эффективности. Фонд работает в форме микрокредитной компании с 2011 года и предоставляет льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства региона.

В 2026 году фонд продолжает наращивать объемы поддержки бизнеса. По данным Антона Доронина, за первые семь месяцев текущего года предприниматели Ставропольского края получили около 400 млн руб. льготных микрозаймов. Финансирование получили почти 150 представителей малого и среднего бизнеса. Наиболее активно механизмом воспользовались предприниматели Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Красногвардейского и Новоалександровского округов. Наибольший спрос сохраняется на проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, сфере бытовых услуг, грузовых перевозках и розничной торговле.

Станислав Маслаков