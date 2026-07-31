Ставропольские аграрии сообщили о риске закрытия небольших хозяйств из-за кризиса на зерновом рынке

Закупочные цены на зерно на Юге России опустились до уровня себестоимости, а в отдельных случаях — ниже затрат на производство. На фоне проблем со сбытом урожая и ограничений экспортной логистики часть небольших сельхозпредприятий Ставропольского края может уйти с рынка, сообщили «Ъ-Кавказ» участники регионального аграрного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам руководителя одного из крупных сельхозпредприятий востока Ставропольского края, попросившего не называть его имени, нынешнее сезонное снижение цен оказалось значительно глубже обычного. Одновременно выросли расходы на горючее и минеральные удобрения, поэтому в ряде случаев цена реализации зерна уже на 20–30% ниже затрат на его производство.

Собеседник издания рассказал, что хозяйство постепенно реализует урожай небольшими партиями, ориентируясь на покупателей из Армении и Грузии, а также поставки через Махачкалинский порт, куда периодически заходят суда из Ирана. Однако этих направлений недостаточно, чтобы компенсировать сокращение экспорта через традиционные каналы.

По оценке участников рынка, если ситуация с ценами и экспортом не изменится, кризис может привести к структурным изменениям в отрасли.

«Мелкие хозяйства, возможно, будут уходить под крупные, продавать бизнес. Возможен передел рынка земли»,— говорит руководитель сельхозпредприятия на востоке края.

По его словам, даже крупные игроки сегодня значительно осторожнее подходят к покупке сельхозземель. Финансовые трудности испытывают и агрохолдинги, не располагающие собственной переработкой и логистикой, поскольку их положение осложняет высокая долговая нагрузка.

Руководитель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы и директор сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко также считает, что главные риски связаны уже не с уборочной кампанией, а с подготовкой к следующему сельскохозяйственному сезону. По его словам, Ставропольский край является экспортно ориентированным регионом, поэтому при сохранении нынешней ценовой конъюнктуры часть хозяйств может столкнуться с нехваткой оборотных средств для проведения осеннего сева.

Как отмечают собеседники «Ъ-Кавказ», многие предприятия еще в прошлом сезоне отказались от покупки новой техники, реализации инвестиционных проектов и других капитальных затрат. Если ситуация со сбытом урожая не улучшится в ближайшие месяцы, хозяйствам придется продолжить работу с убытком, привлекая новые кредиты для подготовки к следующей посевной кампании. По оценке участников рынка, это может ускорить консолидацию отрасли и изменить структуру зернового производства в регионе.

Подпобнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин