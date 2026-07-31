Курзал Кисловодска отреставрируют за 1,75 млрд рублей

Министерство культуры РФ определило подрядчика для продолжения реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Курзала Владикавказской железной дороги» в Кисловодске, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Контракт стоимостью 1,75 млрд руб. предусматривает доработку проектной документации, подготовку рабочей документации и полный комплекс реставрационных работ в зданиях исторического комплекса на улице Карла Маркса, 3А. Итоги открытого конкурса подвели после завершения приема заявок, который проходил с 30 июня по 16 июля. Начальная максимальная цена контракта составила 1,751 млрд руб.

Закупку объявило Министерство культуры России в рамках продолжения работ по сохранению памятника федерального значения. Согласно конкурсной документации, победителю предстоит не только восстановить исторические конструкции и архитектурные элементы, но и актуализировать проектные решения, разработать рабочую документацию, выполнить реставрацию с соблюдением требований законодательства об охране объектов культурного наследия, а также получить необходимые согласования и работать по разрешению профильного органа охраны памятников. К участию в конкурсе допустили только организации, имеющие лицензию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Размер обеспечения заявки превысил 87,5 млн руб., аванс по контракту предусмотрен в размере 25% стоимости работ.

Одновременно Минкульт России объявил отдельный конкурс на осуществление научного руководства и авторского надзора за реставрацией стоимостью 3,1 млн руб. Эти работы будут сопровождать весь процесс восстановления комплекса и должны обеспечить соблюдение утвержденных научно-проектных решений.

Нынешний контракт стал продолжением масштабной программы восстановления одного из главных архитектурных символов Кавказских Минеральных Вод. Еще в мае 2026 года Минкульт провел отдельную закупку почти на 1,81 млрд руб., которая предусматривала доработку проектной документации, реставрацию и приспособление комплекса к современному использованию. Тогда победителем конкурса стало ООО «Равелин». Новая закупка связана с корректировкой проектных решений и продолжением работ по сохранению памятника.

Ансамбль Курзала Владикавказской железной дороги построили в два этапа — в 1894–1897 и 1900–1920 годах. Комплекс возвели после открытия железнодорожной линии, связавшей Кисловодск с остальной сетью Владикавказской железной дороги. Архитекторы выполнили здания в стиле эклектики с использованием мотивов французского Ренессанса. Для строительства использовали желтый кирпич и доломит, а общая площадь комплекса превышает 7,4 тыс. кв. м. Исторический Курзал быстро стал культурным центром курорта, где проходили концерты, театральные постановки и общественные мероприятия.

Сегодня в зданиях ансамбля располагается Северо-Кавказская государственная филармония имени В. И. Сафонова — одна из старейших концертных площадок юга России. Реставрация должна сохранить исторический облик памятника и обеспечить его дальнейшую эксплуатацию как действующего культурного центра. Документация закупки предусматривает выполнение работ в строгом соответствии с утвержденным проектом сохранения объекта культурного наследия и требованиями федерального законодательства.

Станислав Маслаков