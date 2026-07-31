Ставрополье намолотило 8,3 млн тонн зерна к концу июля

Уборочная кампания в Ставропольском крае приблизилась к завершению. К 31 июля аграрии обмолотили 88% площадей зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы и собрали почти 8,3 млн т зерна. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале по итогам очередного этапа жатвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Полностью уборку ранних зерновых завершили Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский и Красногвардейский округа. Самую высокую среднюю урожайность среди округов, уже завершивших кампанию, показал Красногвардейский округ — 48 ц/га. Следом идет Нефтекумский округ, где, несмотря на традиционно засушливые условия, сельхозпроизводители получили в среднем 46 ц/га. По словам главы региона, такого результата удалось добиться благодаря обильным весенним осадкам. Средняя урожайность по краю сейчас составляет 42,2 ц/га.

Жатва в этом году стартовала в первых числах июля. По данным правительства края, сельхозпроизводителям предстоит убрать около 2,2 млн га озимой пшеницы, ячменя и гороха. Уже в первую неделю кампании регион преодолел рубеж в 1 млн т зерна при убранных примерно 10% площадей. Тогда средняя урожайность составляла 40,4 ц/га, а лидерами были Кочубеевский и Новоалександровский округа с показателями 72,4 и 64,6 ц/га соответственно.

По мере продвижения уборки объем намолота быстро рос. К середине июля хозяйства собрали около 2,8–2,9 млн т зерна, затем преодолели отметки в 4,3 млн т и почти достигли середины уборочной кампании. В этот период восточные районы традиционно сохраняли наиболее высокие темпы работ, а Арзгирский и Левокумский округа первыми приблизились к завершению жатвы. Лидером по урожайности тогда оставался Кочубеевский округ, где с каждого гектара собирали свыше 70 ц зерна.

В нынешнем сезоне темпы уборки во многом определила благоприятная погода. Весенние осадки обеспечили запас влаги в почве, а установившиеся в июле сухие дни позволили проводить обмолот практически без длительных остановок. Одновременно власти контролировали обеспечение хозяйств горюче-смазочными материалами. В начале июля губернатор сообщал о снижении запасов топлива на нефтебазах региона и поручил ускорить поставки дополнительных объемов бензина и дизельного топлива. К концу месяца, по его словам, дефицита ГСМ для завершения уборки и подготовки к осенним полевым работам нет.

После завершения уборки ранних зерновых хозяйства приступят к массовой уборке кукурузы. Ее посевы в Ставропольском крае в этом году занимают более 128 тыс. га. Регион традиционно остается одним из крупнейших производителей зерна в России, а окончательные итоги жатвы власти подведут после завершения уборки всех зерновых культур.

Станислав Маслаков