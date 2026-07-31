Голосовать на выборах в думу Ставрополья смогут только жители с регистрацией в крае

Принять участие в выборах депутатов Думы Ставропольского края смогут только избиратели, зарегистрированные на территории региона. Об этом сообщили в избирательной комиссии края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Жителям предстоит избрать 50 депутатов краевого парламента: 25 — по одномандатным округам и еще 25 — по партийным спискам.

По данным крайизбиркома, правом голоса обладают более 1,9 млн жителей региона.

Избиратели смогут проголосовать как на избирательном участке, так и дистанционно в электронном формате. При этом получить бюллетень для голосования по одномандатному округу смогут только граждане, зарегистрированные на территории соответствующего округа.

Если избиратель в дни голосования будет находиться в другом муниципалитете Ставропольского края, он сможет проголосовать на любом удобном участке, однако ему выдадут только бюллетень для голосования по партийным спискам.

Валерий Климов