Сотрудников ЧОП в Белгородской области заподозрили в незаконном обороте оружия

В Белгородской области возбуждены уголовные дела в отношении четырех сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов — до 10 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств — до 12 лет лишения свободы). Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, фигуранты обеспечивали логистическое сопровождение транспортных средств, незаконно используя стрелковое оружие и взрывные устройства. Их арсенал состоял из 13 гладкоствольных ружей и 10 автоматов Калашникова, двух гранатометов, электродетонатора, ручных осколочных гранат и свыше 13 тыс. патронов. Правоохранители изъяли оружие при обысках по местам дислокации и жительства подозреваемых.

Накануне стало известно, что житель Белгородской области приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Осужденный обнаружил в лесополосе на территории Валуйского округа бездымный порох, автомат Калашникова, автомат CZ BREN-2 и 90 патронов различного вида и калибра, которые присвоил и стал хранить.

Кабира Гасанова