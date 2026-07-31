С начала года в Новороссийске эвакуировали более 4,5 тысячи автомобилей
В Новороссийске с начала 2026 года эвакуировали 4568 автомобилей за нарушения правил остановки и стоянки. Сейчас на специализированной стоянке находятся 262 машины, сообщили в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Контроль за соблюдением правил парковки проводят сотрудники управления дорожного хозяйства совместно с Госавтоинспекцией. Специалисты ежедневно мониторят улицы города, в том числе места, где остановка и стоянка запрещены.
Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки, в частности 3.27 «Остановка запрещена», чтобы не допускать эвакуации автомобилей.
Уточнить информацию об эвакуированном автомобиле можно в дежурной части роты ДПС Госавтоинспекции по Новороссийску по телефону 8-8617-260202.
Ранее сообщалось, что Новороссийская таможня возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей по ч. 4 ст. 194 УК РФ в отношении преступной группы, ввезшей в Россию 50 иномарок под видом запчастей и агрегатов.