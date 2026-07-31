В Новороссийске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Новороссийске полиция разыскивает девушку 2009 года рождения, которая 30 июля вышла из дома и не вернулась. По предварительной информации, она могла направиться в Краснодар, сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На вид девушке 15–16 лет, ее рост около 150 см, телосложение худощавое, волосы темные. В день исчезновения она была одета в белую футболку и белые шорты.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам 02, с мобильного — 102, а также (8617) 60-94-61, 60-56-00 или +7-900-290-44-92.

Анна Гречко