В Адыгее осудили фельдшера за причинение смерти пациенту

В Майкопском районе Адыгеи суд вынес приговор фельдшеру скорой медицинской помощи по уголовному делу о причинении смерти пациенту вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как уточняют в пресс-службе прокуратуры республики, фельдшер неверно расшифровал ЭКГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено после обращения жителя республики на личном приеме к руководителю следственного управления СК России по Адыгее. По данным следствия, 20 сентября 2024 года фельдшер допустил нарушения при оказании медицинской помощи 45-летнему пациенту. Ненадлежащее выполнение обязанностей, как установили следователи, привело к ухудшению состояния мужчины и его последующей смерти.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, признал медицинского работника виновным. Ему назначено наказание в виде одного года восьми месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок.

Вячеслав Рыжков