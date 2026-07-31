Суд вернул на пересмотр дело о штрафе для оператора полигона ТКО в Новороссийске

Краснодарский краевой суд отменил постановление Приморского районного суда Новороссийска о привлечении ООО «Терра-Н» к административной ответственности по ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ и назначении штрафа в размере 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Основанием для возбуждения административного дела послужили материалы проверки Южного межрегионального управления Росприроднадзора на полигоне ТКО в урочище Щелбы. В ходе инспекции были выявлены нарушения при захоронении отходов, в том числе наличие в теле полигона покрышек, стеклянной тары, полиэтиленовой пленки и легковоспламеняющихся отходов, а также недостаточная изоляция откосов.

Заявитель — директор ООО «Терра-Н» — в жалобе, поданной в краевой суд, просил отменить судебный акт, указав на его незаконность.

Рассмотрев материалы дела, судья Краснодарского краевого суда пришел к выводу, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции были допущены нарушения процессуальных требований.

В постановлении отмечается, что дело было рассмотрено Приморским районным судом в отсутствие представителя ООО «Терра-Н». При этом, согласно материалам, в деле отсутствуют данные о надлежащем извещении юридического лица по месту регистрации о дате, времени и месте судебного заседания.

Кроме того, как указано в решении, в материалах дела не представлено доказательств того, что ООО «Терра-Н» ранее привлекалось к ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ в течение срока, установленного статьей 4.6 КоАП РФ, что является обязательным условием для квалификации деяния по ч. 5 указанной нормы.

Судья краевого суда постановил отменить постановление Приморского районного суда и возвратить дело на новое рассмотрение в тот же суд.

Александра Локтионова