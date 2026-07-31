Дагестан и Чечня получат более 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим от паводков

Правительство России выделило Дагестану и Чечне более 1 млрд руб. на выплаты гражданам, пострадавшим в результате наводнений. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в администрации главы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средства направят на компенсацию расходов регионов по предоставлению единовременной материальной помощи, а также выплат гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости.

Власти Дагестана напомнили, что в республике выплаты уже получили около 76 тыс. человек, пострадавших от паводков. На эти цели направлено 2,8 млрд руб.

Размер финансирования, предусмотренный для каждого из двух регионов, в сообщении не уточняется.

Валерий Климов