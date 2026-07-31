На Ставрополье суд приговорил подростка к воспитательной колонии за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд признал виновным 17-летнего жителя Шпаковского округа Ставропольского края в публичном оправдании терроризма и назначил ему три года лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2025 года подросток разместил в администрируемом им канале одной из социальных сетей публикацию, содержащую, по оценке следствия и суда, признаки оправдания терроризма.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному три года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и иных информационно-телекоммуникационных ресурсов.

Валерий Климов