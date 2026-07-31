УФАС в третий раз нашло нарушения в дорожной закупке Минераловодского округа на 41 млн рублей
Ставропольское управление ФАС в третий раз выявило нарушения при проведении аукциона на ремонт дорог в Минераловодском округе стоимостью 41 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Поводом для проверки стала жалоба на действия администрации Минераловодского муниципального округа и управления муниципального хозяйства.
Как установила комиссия УФАС, заказчик вновь допустил нарушения при подготовке аукционной документации. В частности, в описании дорожных знаков содержались противоречивые требования: с одной стороны, допускалось использование полимерной основы, с другой — участникам предлагалось указать толщину металла, что невозможно для изделий из полимера.
Кроме того, для лицевой поверхности дорожных знаков одновременно были установлены взаимоисключающие характеристики — «окрашиваемая» и «комбинированная», что, по оценке антимонопольного органа, создает неопределенность при подготовке заявок.
В УФАС пришли к выводу, что документация не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе, предусматривающим полноту, достоверность и непротиворечивость описания объекта закупки.
По итогам рассмотрения жалобы заказчику вновь выдано предписание об устранении нарушений. Должностным лицам, ответственным за подготовку документации, грозит административная ответственность.