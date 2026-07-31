Капитан сборной Кубани по пляжному футболу выступает на международном кубке

Капитан сборной Краснодарского края по пляжному футболу Денис Пархоменко принимает участие в Московском международном кубке 2026. Чемпион мира 2021 года выступает на турнире в составе белорусского клуба ЦОР, передает пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР»

Пархоменко является капитаном и вратарем сборной Краснодарского края и ПФК «Краснодар-ЮМР», а также выпускником региональной спортивной школы олимпийского резерва.

В стартовом матче турнира клуб из Могилева уступил сборной России со счетом 1:2. Единственный мяч белорусской команды забил Денис Пархоменко.

Помимо сборной России и белорусского ЦОРа, в Московском международном кубке участвуют московский «Локомотив», бразильский «Коринтианс», парагвайский «Спортиво Лукеньо», турецкий «Аланьяспор», иранский «Могхавемат Голсапуш» и болгарский «Бетвам».

В июне 2026 года Пархоменко в составе сборной Краснодарского края стал победителем Первого дивизиона чемпионата России по пляжному футболу.

Вячеслав Рыжков