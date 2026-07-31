Спрос на сельхозтехнику на Кубани упал на 20%
В Краснодарском крае за январь—июль 2026 года количество тендеров на закупку сельскохозяйственной техники сократилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», которые приводит «Эксперт Юг», аграрии региона провели 51 закупочную процедуру против 64 годом ранее.
Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ
По информации аналитиков площадки, в целом по России объем закупок сельхозтехники за первые семь месяцев 2026 года снизился в среднем на 22,1%.
Участники рынка связывают сокращение спроса с высокой стоимостью заемного финансирования, уменьшением объемов государственной поддержки и снижением рентабельности аграрного бизнеса. В этих условиях сельхозпроизводители чаще направляют средства на ремонт и обслуживание существующего парка техники, прежде всего тракторов и комбайнов.
По оценке «ТендерПро», за первые четыре месяца 2026 года количество закупок услуг по ремонту сельхозтехники выросло на 22,7%, а спрос на комплектующие и запасные части увеличился на 18,4%.
В Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае стоимость сельхозтехники за последний год выросла в среднем на 15%. Основными причинами удорожания остаются высокая стоимость кредитных ресурсов и рост логистических расходов.
Несмотря на снижение спроса, Южный федеральный округ сохраняет третье место среди российских регионов по объему закупок сельскохозяйственной техники, уступая Приволжскому и Центральному федеральным округам.