Спрос на сельхозтехнику на Кубани упал на 20%

В Краснодарском крае за январь—июль 2026 года количество тендеров на закупку сельскохозяйственной техники сократилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», которые приводит «Эксперт Юг», аграрии региона провели 51 закупочную процедуру против 64 годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

По информации аналитиков площадки, в целом по России объем закупок сельхозтехники за первые семь месяцев 2026 года снизился в среднем на 22,1%.

Участники рынка связывают сокращение спроса с высокой стоимостью заемного финансирования, уменьшением объемов государственной поддержки и снижением рентабельности аграрного бизнеса. В этих условиях сельхозпроизводители чаще направляют средства на ремонт и обслуживание существующего парка техники, прежде всего тракторов и комбайнов.

По оценке «ТендерПро», за первые четыре месяца 2026 года количество закупок услуг по ремонту сельхозтехники выросло на 22,7%, а спрос на комплектующие и запасные части увеличился на 18,4%.

В Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае стоимость сельхозтехники за последний год выросла в среднем на 15%. Основными причинами удорожания остаются высокая стоимость кредитных ресурсов и рост логистических расходов.

Несмотря на снижение спроса, Южный федеральный округ сохраняет третье место среди российских регионов по объему закупок сельскохозяйственной техники, уступая Приволжскому и Центральному федеральным округам.

Вячеслав Рыжков