В Краснодарском крае тысячу кур отправили на карантин после проверки

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарного законодательства при перевозке 1 тыс. кур-несушек в Краснодарском крае. Нарушение обнаружили 27 июля в ходе совместного рейда с сотрудниками ДПС, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Автомобиль остановили на стационарном посту ДПС, расположенном на 209-м км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Во время проверки установили, что птицу перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, обязательных при транспортировке животных.

В Россельхознадзоре сообщили, что отсутствие таких документов не позволяет подтвердить ветеринарное благополучие перевозимого поголовья и соблюдение требований законодательства. В связи с выявленным нарушением владельцу выдали требование об устранении нарушений обязательных требований.

В ведомстве пояснили, что меры приняли для предотвращения возникновения и распространения на территории страны особо опасных болезней животных. После проверки кур-несушек поместили на карантинную площадку, где под контролем государственной ветеринарной службы проведут противоэпизоотические мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

Информацию о выявленном нарушении Южное межрегиональное управление Россельхознадзора направило в департамент ветеринарии Краснодарского края. Дальнейшие мероприятия в отношении перевозимого поголовья будут проводить в установленном порядке с соблюдением ветеринарных требований.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе уничтожили более 95 кг голландских сыров, запрещенных к ввозу в Россию, которые обнаружили 28 июля в ходе совместной проверки Россельхознадзора, таможни и прокуратуры. Вся изъятая продукция была ликвидирована в соответствии с законодательством о продовольственных контрсанкциях.

Мария Удовик