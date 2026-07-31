Новороссийская таможня выявила незаконный вывод за рубеж 121,7 млн рублей

Сотрудники Новороссийской таможни выявили незаконный вывод денежных средств за рубеж на сумму 121,7 млн руб. По данным ведомства, к схеме причастна компания из Московского региона, заявлявшая о деятельности в сфере оптовой торговли фруктами и овощами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни, организация заключила внешнеторговые контракты на поставку продукции с несколькими компаниями из Турции и Египта. В рамках этих соглашений на счета иностранных контрагентов неоднократно переводили крупные суммы. Общий объем перечисленных средств составил 121,7 млн руб., однако поставки товаров на территорию России не осуществлялись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что финансовые операции проводили от имени жителя Московского региона. По информации ведомства, мужчина за денежное вознаграждение согласился стать номинальным руководителем компании, через которую выполняли переводы денежных средств иностранным организациям.

По итогам проверки Новороссийская таможня возбудила два уголовных дела. Первое — по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Второе — по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц либо Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице.

В ведомстве сообщили, что обстоятельства противоправной деятельности устанавливают в рамках расследования уголовных дел. По версии таможни, внешнеторговые контракты использовали для перечисления денежных средств иностранным компаниям без фактического исполнения обязательств по поставке продукции в Россию. Оперативные мероприятия также позволили установить использование номинального руководителя при проведении этих финансовых операций.

Мария Удовик