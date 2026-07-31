Напавший с ножом на подростка в Верхней Пышме заключен под стражу

Суд в Верхней Пышме заключил под стражу 19-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении с ножом на подростка, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Под стражей он будет содержаться до 28 сентября. При избрании меры суд счел обоснованными доводы следствия о том, что фигурант может скрыться от следствия и от суда, уничтожить доказательства или по-другому воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Жителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей он из хулиганских побуждений нанес незнакомому подростку несколько ударов бытовым ножом. Двумя месяцами ранее он порезал мужчину за то, что тот сделал ему замечание за плохое поведение в общественном месте.

Ирина Пичурина