Жителя Ставрополья обвинили в переводе денег нежелательной иностранной организации

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Михайловска, обвиняемого в финансировании деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2024 года мужчина, придерживавшийся, как утверждают в СКР, радикальных взглядов, перевел денежные средства международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации).

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Валерий Климов