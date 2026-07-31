Во Владикавказе бывшего главбуха детсада будут судить за хищение 14 млн рублей

Прокуратура Затеречного района Владикавказа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера одного из детских садов, обвиняемой в присвоении более 14 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 42-летняя женщина с января 2023 года по сентябрь 2024 года, используя электронную подпись руководителя дошкольного учреждения, систематически начисляла себе и помощнику воспитателя выплаты под видом заработной платы.

Как считают следователи, в результате этих действий из средств бюджета администрации Владикавказа было похищено более 14 млн руб.

В ходе предварительного расследования обвиняемая частично возместила причиненный ущерб, перечислив 11 млн руб. Кроме того, суд наложил арест на принадлежащее ей имущество стоимостью около 5 млн руб.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владикавказа для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Валерий Климов