Пятая часть жителей Ставрополья и Дагестана столкнулась с веб-атаками

Около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана столкнулись с веб-угрозами и вредоносным программным обеспечением в первом полугодии 2026 года. Об этом РБК Кавказ сообщили аналитики «Лаборатории Касперского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным компании, доля веб-атак, распространяемых через зараженные файлы, программы и съемные носители, в Дагестане составила 35%, в Ставропольском крае — 30%.

Значительная часть пользователей также столкнулась с телефонным мошенничеством. По оценке аналитиков, подозрительные звонки получали 64% жителей Ставрополья и 61% жителей Дагестана. Для сравнения, в Ростовской области этот показатель составил 67%, в Краснодарском крае — 62%.

Среди корпоративных пользователей веб-атаки и локальные угрозы были зафиксированы у 11% организаций в Дагестане и у 10% — в Ставропольском крае.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в период отпусков злоумышленники активнее используют поддельные сайты туроператоров, сервисов бронирования жилья и продажи билетов, а также распространяют в социальных сетях и мессенджерах фальшивые предложения о «горящих турах», аренде жилья и экскурсиях. Как правило, мошенники убеждают жертву внести предоплату или полностью оплатить поездку, после чего прекращают выходить на связь.

Валерий Климов