В Дагестане задержали курьера телефонных мошенников после хищения 7 млн рублей у пенсионерки

В Каспийске полицейские задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в участии в мошенничестве, жертвой которого стала 72-летняя местная жительница. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и Банка России. Они убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложили снять деньги со счетов и передать их для «сохранности».

Потерпевшая обналичила средства и передала прибывшему курьеру 7 млн руб. После этого звонившие перестали выходить на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали предполагаемого курьера. Им оказался 22-летний житель Московской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие устанавливает других участников преступной схемы.

Валерий Климов