Новороссийские таможенники пресекли вывод за границу более 120 млн рублей

Сотрудники Новороссийской таможни выявили незаконный вывод денежных средств за рубеж на сумму 121,7 млн руб. По данным ведомства, к схеме причастна компания из Московского региона, которая заявляла о деятельности в сфере оптовой торговли фруктами и овощами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни, организация заключила внешнеторговые контракты на поставку товаров с несколькими компаниями из Турции и Египта. В рамках этих соглашений на счета иностранных контрагентов неоднократно переводили крупные суммы. Общий объем перечисленных средств составил 121,7 млн руб. При этом поставки продукции в Россию не осуществлялись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники таможни также установили, что финансовые операции проводили от имени жителя Московского региона. По информации ведомства, мужчина за денежное вознаграждение согласился стать номинальным руководителем компании, через которую выполнялись переводы денежных средств за границу.

По итогам проверки Новороссийская таможня возбудила два уголовных дела. Первое — по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Второе — по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц либо Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице.

В таможне уточнили, что обстоятельства совершения противоправных действий устанавливаются в рамках расследования уголовных дел. По версии ведомства, компания использовала внешнеторговые контракты для перечисления денежных средств иностранным организациям, однако фактических поставок товаров в Российскую Федерацию не было. Кроме того, оперативные мероприятия позволили установить использование номинального руководителя при проведении этих операций.

Мария Удовик