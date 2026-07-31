«Аэрофлот» с 28 августа запустит рейсы из Краснодара в Гюмри

«Аэрофлот» с 28 августа откроет новый регулярный рейс из Краснодара в армянский Гюмри. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и пятницам. Об этом сообщили в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

На маршруте планируют использовать самолеты Airbus A320 с двухклассной компоновкой салона — эконом и бизнес. Продажу билетов уже открыли.

После запуска нового направления Гюмри станет 13-м пунктом маршрутной сети «Аэрофлота» из Краснодара. В летнем расписании перевозчик также выполняет прямые рейсы из краевого центра в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее авиакомпания возобновила регулярные рейсы из Краснодара в Дубай. Полеты выполняются четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На этом направлении задействовали самолеты Boeing 737.

Кроме того, ранее впервые в истории аэропорта Сочи открыли прямое авиасообщение с городом Табук в Саудовской Аравии. Рейсы по этому маршруту выполняет авиакомпания «Азимут».

«Ъ-Кубань» писал, что в первом полугодии 2026 года пассажиропоток пригородных поездов в Краснодарском крае сократился на 7,3% (до 8,24 млн человек), хотя в июне относительно мая зафиксирован рост на 18,7%. Самыми востребованными остаются маршруты Сочи—Туапсе—Сириус и Краснодар—Новороссийск, при этом компания планирует обновить подвижной состав новыми электропоездами для замены устаревшего парка.

Мария Удовик