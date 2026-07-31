В лаборатории композиторского искусства приняли участие музыканты из ХМАО и ЯНАО

В Омске впервые состоялась межрегиональная лаборатория композиторского искусства Музыкальной мастерской Юрия Розума. Она объединила молодых музыкантов из Омской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Проект прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Родные города» Фото: пресс-служба «Родные города»

Участниками лаборатории стали выпускники музыкальных мастерских в возрасте от 13 до 20 лет — пианисты, скрипачи, гитаристы, вокалисты, ударники, баянисты и мультиинструменталисты. В рамках лаборатории в течение недели они осваивали основы музыкальной композиции, работали с импровизацией, искали собственный творческий стиль и учились представлять свои произведения публике. Итогом образовательного интенсива стал концерт, на котором впервые прозвучали авторские сочинения молодых композиторов. Позже произведения участников войдут в музыкальный альбом.

«Когда ребенок начинает сочинять музыку, он перестает быть только исполнителем. Он открывает для себя, как рождается музыкальная мысль, почему композитор принимает то или иное решение. После этого он совсем по-другому играет произведения великих авторов – глубже, свободнее, осознаннее. Именно в этом я вижу главную ценность нашей первой межрегиональной лаборатории композиторского искусства»,— прокомментировал народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

Среди участников была 20-летняя скрипачка из Ханты-Мансийска Милана Лисина. Она представила свое произведение «Слова, которые нельзя произнести». «Мне хотелось через творчество рассказать о своих чувствах, о которых я редко говорю в жизни. Когда состоялась запись произведения, я была безумно счастлива»,— рассказала Милана Лисина.

Наставниками проекта выступили музыковед и композитор Ярослав Тимофеев, а также режиссер и тренер по публичным выступлениям Анна Зуммер. Занятия проходили в индивидуальном и групповом формате. «Лаборатория композиторского искусства – это формат, который мы развиваем уже несколько лет. Он помогает детям раскрыться, поверить в себя и смелее пробовать новое. В этом году мы впервые объединили лучших выпускников музыкальных мастерских из четырех регионов в Омской области. Здесь сильная музыкальная школа, опытные педагоги и профессиональная среда, которая помогает талантливым детям расти. Уже в конце августа мы продолжим эту работу на конференции "Музыкальная педагогика" в Ханты-Мансийске, где преподаватели из семи регионов познакомятся с новыми методиками и смогут применять их в работе со своими учениками»,— отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Для многих участников лаборатория стала продолжением творческого развития. Так, Милана Лисина ранее выступала на международном фестивале «Кустендорф Классик» в Сербии, который проводят «Газпром нефть» и режиссер Эмир Кустурица. Выпускник лаборатории, омский мультиинструменталист Семен Члегов, стал серебряным призером Национального чемпионата ArtMasters Junior в номинации «Композитор популярной музыки».

Напомним, музыкальную мастерскую Юрия Розума проводят с 2017 года. Проект проходит в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской и Оренбургской областях, а также в Москве. За это время его участниками стали более 18 тыс. учеников музыкальных школ, педагогов и поклонников классической музыки.

Алексей Буров